El mensaje de la Policía de Múnich tras escuchar las palabras de Jiménez Losantos

Federico Jiménez Losantos fue este viernes 'trending topic' en Twitter por unas declaraciones realizadas en su programa en EsRadio donde criticó que la Justicia alemana dejara libre a Carles Puigdemont, expresidente catalán detenido el pasado 25 de marzo al norte de Alemania.

Estas son parte de las declaraciones que hizo Jiménez Losantos, en las que alentaba a "acciones" contra Alemania como "estallar cervecerías" o tomar "alemanes de rehenes" en Baleares:

Unas declaraciones que muchos usuarios de las redes sociales han hecho llegar a la Policía alemana, aunque seguro que muchos no esperaban respuesta alguna de las autoridades germanas.

Sin embargo, la Policía de Múnich sí que ha respondido. Lo ha hecho a este mensaje que hacía llegar el audio "en caso de que quieran tomar medidas".

@PolizeiMuenchen @polizeiberlin Serà dies, just for tour information in case you would like to take mesures Grüeßr https://t.co/p0v4PKv8WZ

Tuit al que la Policía de Múnich ha contestado: "Gracias por la información, muchos usuarios nos han mandado este enlace".

Thank you for the information, many users already sent us this link.