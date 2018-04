El vacile de Sandra Barneda a Toñi Moreno en 'Viva la vida'

Sandra Barneda ha estado este sábado en Viva la vida, el programa de Toñi Moreno en Telecinco, para promocionar su último libro Las hijas del agua. Durante la entrevista, han salido los rumores de boda con su pareja, Nagore Robles, y la invitada ha aprovechado la ocasión para vacilar a la presentadora, aunque eso sí, de forma cariñosa.

Ha sido cuando Moreno ha leído la dedicatoria que lleva impresa el libro, en la Barneda se refiere a Robles como su compañera de batallas.

"Me estoy buscando un modelito...", ha dicho con algo de sorna Moreno ante una Barneda sonriente. "Porque bueno, a mi nadie me ha invitado a una boda... todavía", ha tentado la presentadora, a lo que Barneda ha respondido resuelta: "¿En serio que no has ido nunca a una boda?". "Hombre, a la tuya, no", ha respondido Moreno entre risas.

Pasadas las risas del momento de vacile, Barneda ha terminado alabando a su pareja. "Nagore es una mujer extraordinaria, a la que no le falta carácter, pero es una mujer que tiene un fondo extraordinario. Es muy generosa... es que es como una Juana de Arco. Y luego si se da cuenta de que ha cometido un error, no le cuesta nada pedir perdón", ha admitido.

