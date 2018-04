La comentada respuesta de Marina, de 'OT', a un tuit de la Policía sobre violencia machista

Este viernes se hizo público el videoclip de Lo Malo, el popular tema interpretado por Aitana y Ana Guerra, concursantes de Operación Triunfo 2017.

Aprovechando la ocasión, la Policía Nacional quiso enviar un mensaje contra la violencia de género en su cuenta de Twitter con este mensaje, en el que versionan la canción:

El mensaje ha logrado en 24 horas más de 3.500 retuits y más de 7.500 'me gusta'. Sin embargo no a todos ha gustado este tuit, que ha recibido varias respuestas criticando que, en ocasiones, no se haga caso a las denunciantes.

Entre quienes han expresado esta opinión está Marina, que también concursó en Operación Triunfo 2017, y que ha provocado reacciones de todo tipo con su respuesta a la Policía: "Pero luego se llama por teléfono, venís y sí que decís no no no...pero a la víctima".

Pero luego se llama por teléfono, venís y sí que decís no no no...pero a la víctima. https://t.co/yPccsjALDt — Marina (@Marina_ot2017) 7 de abril de 2018

Me encanta cómo cuando la crítica al cuerpo de policía tiene base real y fáctica, la gente se te echa encima a desacreditarte a ti como persona y profesional, diciéndote que "no eres nadie". Se os huele la misoginia. Sigue diciendo lo que piensas, tía, que no te haga callar nadie — Fay not saying fucc (@manosoutas) 7 de abril de 2018

En otro tuit posterior, la propia Marina ha explicado que su respuesta se basa en "la experiencia". "En otros temas la cago muchísimas veces y lo siento", ha afirmado.