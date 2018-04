Rajoy: "Manifiesto, una vez más, el apoyo del PP a Cifuentes"

La polémica del máster de Cristina Cifuentes ha dinamitado la convención nacional del PP en Sevilla. Y, tras horas de silencio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado sobre el tema: "Manifiesto, una vez más, el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Rajoy ha sido recibido por una nube de cámaras y periodistas a su llegada a la convención del PP, que hoy celebra su segunda jornada y que tiene al líder del PP como máximo protagonista, con varios actos a lo largo del día.

El jefe del Ejecutivo ha atendido brevemente a los periodistas para contestar varias preguntas sobre Cataluña... y Cifuentes. Entre el barullo, Rajoy ha comentado: "Casi voy a preguntar yo, como oigo Cifuentes...".

"La presidenta de la Comunidad ya ha dado explicaciones en numerosas ocasiones ante ustedes y colegas, también en el Parlamento de Madrid en sesión especial y al día siguiente", ha señalado a continuación.

Se remite a la Justicia

Casi dejando en manos de la Justicia el futuro de Cifuentes, ha aseverado: "Ha dado sus explicaciones y ha iniciado actuaciones ante la Justicia, y será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente". Además, ha subrayado que la universidad Rey Juan Carlos ha remitido a la Fiscalía las decisiones, acuerdos, actas "y estos temas que conocemos".

"A partir de ahí no tengo más que decir", ha proseguido Rajoy, que ha agregado: "No me corresponde".

¿Apoya a la presidenta de Madrid? Rajoy ha terminado: "Manifiesto, una vez más, el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

El caso Cifuentes ha enturbiado la convención nacional del PP en Sevilla este fin de semana, ideada por Génova para relanzar el partido en un momento de bajón en las encuestas, a la sombra demoscópica de Ciudadadanos y con fuertes críticas por la actuación de La Moncloa respecto al tema catalán.

Rajoy impulsó la realización de esta gran convención -máxima cita del partido entre congresos- para subir los ánimos de los cargos y militantes del PP, que vienen reclamando cambios en el partido de manera interna a un año de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas.

Pero este intento ha caído casi en desgracia por el caso Cifuentes, a la que muchos ya no creen en su propio partido y que ven amortizada por la polméica de su máster. La presidenta de Madrid decidió viajar ayer hasta Sevilla, donde ofreció una rueda de prensa y fue saludada por el propio Rajoy.

La 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, intentó cerrar filas en torno a Cifuentes en la tarde del viernes y llamó a defender a "los nuestros". Pero esto no supuso zanjar los murmullos internos sobre la situación de la presidenta de Madrid, después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos haya dicho que no hay constancia de que hiciera el trabajo fin de máster.