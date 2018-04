Aitana pone en evidencia a Ana Guerra

Aitana y Ana Guerra son número 1 de Los 40 gracias a Lo malo y eso les ha llevado de nuevo al programa yu, No te pierdas nada de Dani Mateo.

Las dos concursantes acudieron este lunes para hablar de su inesperado éxito, de su concierto en el Santiago Bernabéu y de sus próximos proyectos. El dúo Aitana War participará en las tres citas del festival Los 40 Primavera Pop. Sobre estos les habló Mateo y esta conversación dio pie a que Aitana le lanzase una pullita (con cariño) a Ana Guerra.

Después de dar las fechas de cada concierto, el presentador les preguntó con cuál de los artistas convocados les hacía más ilusión cantar —Melendi, Juan Magan, Clean Bandit, Pablo López...— y Aitana fue la primera en mojarse, después de decir que todos lo hacían ilusión. [Minuto 3:40 del vídeo]

​​Aitana: Hay alguien que me gusta mucho. Clean Bandit me gusta mucho, muchísimo. Y luego también me gusta mucho Pablo López... Me he mojado un poco, la verdad.

Ana Guerra: Yo comparto Pablo López con Aitana.

Aitana: Porque Clean Bandit no sabes quiénes son, ¿no?

Ana Guerra: No, pero los voy a conocer...

El paso de Aitana y Ana Guerra por Los 40 también les sirvió para hablar de sus sueños musicales. Ana Guerra volvió a recordar su deseo de cantar La Bikina con Luis Miguel y Aitana sorprendió con su deseo, un poco más pretencioso. "Actuar en la Super Bowl", dijo la catalana entre risas.

No tardó en decir que era broma, pero ya habían empezado los comentarios. "Yo te veo", le dijo Ana Guerra. "Si no sé moverme... ¿Cómo voy a actuar en la Super Bowl?", dijo para acabar con el revuelo en plató.