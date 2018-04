Cada mañana, esta conductora de autobús peina el pelo de una niña huérfana de madre

Hace dos años, cuando Isabella Pieri tenía nueve, su madre falleció a causa de una rara enfermedad. El padre de Isabella decidió, entonces, cortar el pelo de su hija lo suficientemente corto como para no tener que preocuparse de su cabello, por falta de tiempo. El hombre tiene que madrugar mucho para ir a trabajar en Alpine, Utah (EEUU).

El pelo de Isabela fue creciendo con el paso de los meses y ella tuvo que aprender a arreglárselo sola hasta que conoció a Tracy Dean, la conductora del autobús escolar que cada mañana desde hace 10 años recoge a Isabella y a otros niños para llevarlos al colegio. Tracy, de 47 años, es madre de cuatro hijos y a la mujer no le importó que Isabella le pidiera ayuda con las trenzas cuando ella la vio ayudar a otra compañera.

"Hace siete años descubrí que tenía cáncer de mama, y esa es una de las cosas que se me pasaron por la cabeza: ¿quién se ocupará de mis pequeños?", confesó Tracy en una entrevista a Time. "No es que mi marido no pueda hacerlo, pero ya sabes, eso es lo que suelen hacer las mamás", matizó.

Para Isabella, Tracy le hace sentir como una mamá. Según algunos profesores, para la niña fue un antes y un después. "Me di cuenta de que había ganado más confianza y caminaba con la cabeza más alta", ha señalado la señorita Freeze.