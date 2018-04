Comienza a explicar a su cita cómo es su chico ideal y protagoniza el momento más vergonzoso la historia de 'First Dates'

Tania, una salmantina de 20 años estudiante de derecho y criminología, ha vivido uno de los momentos más embarazosos que se recuerdan en el restaurante de First Dates.

La chavala, quien ha reconocido que con los chicos es "muy tímida", se encontraba enfrascada en una interesante conversación sobre su hombre ideal con Ángel, un madrileño de 21 años estudiante de ADE.

"¿Y has tenido novio?", se interesaba el chaval, quien quería saber qué buscaba Tania en el amor, en su "chico ideal".

En ese momento Tania, muy en su papel, se ha preparado para comenzar su explicación con un "Pueeeeees, que sea bueno y...". Entonces, un trozo de comida ha salido disparado desde su boca a una velocidad más que notable, ante el estupor del chico y la vergüenza infinita de la chica.

"Ayyyy, qué vergüenza, no puede ser", ha acertado a afirmar la chavala quien, ante la sonrisa de su cita, ha enlazado el momento OVNI con su discurso como mejor ha podido: "Pues eso, que me traten bien. En el amor no he tenido en mis 20 años de vida un novio ni he aguantado más de un mes. Siempre terminan pasando de mí. No sé qué hago mal. Y luego me odian y me dejan de hablar y todo", ha seguido la chica, con el bochorno a cuestas.

"Bueno, bueno...", ha acertado a responder Ángel, a quien el momento perdigonazo no le ha afectado lo más mínimo a la hora de colarse por Tania: "No sé cómo los tíos pueden pasar de ella... porque es sensacional", ha afirmado...

