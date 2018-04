El vaticinio de Cristina Pardo tras ver cómo se están comportando en el PP en el caso Cifuentes

La periodista Cristina Pardo ha resaltado —en El Periódico— que el líder del PP, Mariano Rajoy, está actuando con la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en la polémica por su máster, como siempre actúa: "Primero, te apoya públicamente y te coge el teléfono. Después, deja de hacer ambas cosas y solo hay silencio. Y al final, alguien te hace llegar que lo mejor para el partido es que te vaya", ha resaltado.

Del mismo modo, Pardo ha destacado cómo reaccionan siempre los aludidos: "Primero presume del apoyo del presidente. Luego, empieza a sentir la frialdad y a verse en las portadas de la prensa, y llega el momento de la sobreactuación".

En este punto, la periodista ha enfatizado que la particularidad del caso de Cifuentes es que "los dirigentes populares ni siquiera obedecen ya a Rajoy".

"Cifuentes puede seguir diciendo lo que quiera. Que la respaldan, que no dimite, que no ha mentido... Lo que quiera. Pero los suyos ya no la creen, su coartada es cada día más gelatinosa y, aunque no le guste, depende de Ciudadanos para terminar la legislatura. Es evidente que la polémica de su máster va a durar más que las clases a las que no fue. Va siendo hora de que se entere", ha sentenciado Cristina Pardo.

