El cariñoso mensaje de Pablo Iglesias al director de la serie 'The Wire'

David Simon, creador de la serie 'The Wire', prepara una serie sobre la Guerra Civil española. La noticia se ha conocido este lunes y ha creado un gran revuelo entre los fans.

Pablo Iglesias es un conocido fan de la serie, una afición que comparte también con el expresidente de EEUU Barack Obama. Por eso, Iglesias ha mostrado públicamente su alegría por la nueva serie y se ha dirigido al director: "Te quiero por esto, @aodespair. Por favor, no nos decepciones".

I love you for this @AoDespair Please don't disappoint us 😊😊https://t.co/TFZCxFCMmG