La actriz Ana Álvarez, de 48 años, sorprende al mostrar que es abuela

La actriz Ana Álvarez, conocida por sus papeles en Gheisa (1996), Mátame mucho (1998) o Cha-cha-chá (1998) y por haber participado en series como Sin tetas no hay paraíso o La que se avecina, ha sorprendido a sus seguidores al colgar en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su nieto de un año.

La intérprete, de 48 años, publicó este domingo una fotografía del primer cumpleaños del pequeño. Decenas de personas comentaron la instantánea, muchos mostrándose sorprendidos y otros señalando que por su juventud el niño podría ser su hijo.

Álvarez fue madre a los 20 años. Su hijo, Samuel (ahora de 28 años), es el padre de la criatura y según la revista ¡Hola! es especialista en caballos para rodajes de cine.

La actriz Ana Álvarez, en los Premios Goya el 3 de febrero de 2018.

Hace un año la actriz colgó otra fotografía del bebé para informar de que había sido abuela. "Estoy imaginando la cara de algún amig@ que no he visto en estos nueve meses... 😂😎😉", escribió entonces. "Enhorabuena querida!!!👑 Estupefacta me dejas...🤣", contestó la actriz Emma Suárez. "Madre mía, Ana. MADRE MÍA!!! Qué feliz debes ser, y cómo me alegro yo. Qué bonita la vida...👼🏻", comentó por su parte la intérprete Elena Rivera.