La pregunta de Gabriel Rufián que ha indignado a Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha declarado este martes en el Congreso de los Diputados.

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre la presunta financiación del PP en el Parlamento, González ha incidido en que mientras era consejero regional no le parecía "razonable" que Lapuerta estuviese "permanentemente, con alguna asiduidad, interesándose en algunos proyectos". "Yo no he dicho que controle, a mi me sorprendía el interés", ha puntualizado en respuesta a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, preguntó a González si había visto El Padrino, la película dirigida por Francis Ford Coppola.

Rufián le contó al político del PP una historia sobre la película y González decidió no responder al diputado catalán.