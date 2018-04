La reflexión de Brays Efe tras la respuesta de Toñi Moreno a si le gustan las mujeres

La entrevista de Toñi Moreno a Laura Pausini en Viva la vida (Telecinco) sigue trayendo cola. La periodista habló con la cantante y miembro del jurado del nuevo Factor X sobre sus planes de futuro y su carrera.

En un momento de la charla, Pausini le preguntó a Moreno si le gustaban las mujeres.

Moreno se puso roja y el público comenzó a aplaudir hasta que la presentadora ha decidido jugar al despiste. "Un momento, que voy a salir... ¡Que voy a salir de este entuerto!", dijo Moreno antes de asegurar: "No me gustan las mujeres, me gustas tú".

Este es el momento:

Tras sus palabras, el actor Brays Efe, conocido por interpretar a la gran Paquita Salas, ha dejado un mensaje de reflexión sobre las palabras de Toñi Moreno que están siendo muy compartidas.

"¿Qué entuerto, Toñi Moreno? ¿Qué entuerto? Si fueras lesbiana, pues viva la vida, ¿no? ¿Sabes lo que sería un entuerto para las lesbianas que te ven? Que fueras lesbiana y dijeras que no porque te da vergüenza serlo. Entonces el nombre de tu programas sería una ironía", asegura.