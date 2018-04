Llega a 'First Dates' diciendo que es "insoportable" pero el chaval se enamora en cuanto ve su cuerpo y su cara

"Mi amigas me dicen que suerte, porque no hay muchos que me aguanten. Es el pronto. No me duran mucho los enfados. Me dan mucha rabia muchas cosas y exploto". Beatriz, una manchega de 27 años, llegó al restaurante de First Dates con dos rasgos básicos como tarjeta de presentación: es una mujer peculiar y bastante insoportable, como "un pequinés que ladra mucho pero que luego es adorable".

Y con esos mimbres se presentó ante Josemi, manchego de 35 años que acudía al restaurante del amor de Cuatro en busca de una chica, "al menos, tan simpática" como él.

Lo cierto es que el chaval quedó deslumbrado con Beatriz. Primero se fijó en su cuerpo, luego puso el foco en su cara y, finalmente, su pelo de color rosa terminó de conquistarle.

"Me gusta", reconoció ante la cámara con cara de bobalicón y con una sonrisa de oreja a oreja.

Con esa primera impresión inmejorable, Josemi comenzó a interesarse por los tatuajes de su cita, quien no quedó tan impresionada como él con su físico, aunque el chaval no le pareció mal: "No es mi estilo, pero el chaval no es feo. Me ha parecido que es mono, que tiene rollo...", reconoció ante la cámara Beatriz.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Ambos empezaron a conocerse y, poco a poco, empezaron a sentirse más cómodos cada vez.

"Lo que más me gusta de Beatriz es su desparpajo, su naturalidad y tiene un punto freak que me gusta", explicó Josemi ante la cámara, en un claro signo de que estaba empezando a colarse hasta los tuétanos.

Y con esos antecedentes llegaron hasta la sentencia final. Lo de Josemi no sorprendió a nadie. Quería una segunda cita porque coincidían en muchas cosas y, además, la chica le volvía loco físicamente.

Las dudas llegaban con Beatriz, quien pronto las despejó: "Me ha caído bastante bien y me ha parecido bastante interesante, abierto, sincero, claro", afirmó la joven, ante la alegría de Josemi.

Posteriormente, el programa confirmó que hubo una segunda cita y que, hasta ahora, "todo sigue siendo muy positivo". ¡Suerte con el pequinés! ;)

