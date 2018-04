El príncipe Enrique y su prometida, Meghan Markle, han pedido donativos para varias organizaciones benéficas en lugar de regalos de boda, ante su enlace matrimonial el próximo 19 de mayo, según anunció este lunes un portavoz del palacio de Kensington.

Prince Harry & Ms. Meghan Markle are incredibly grateful for the goodwill they have received since their engagement, & have asked that anyone who might wish to mark the occasion of their wedding considers giving to charity, instead of sending a gift. https://t.co/lzfrRmoeUv pic.twitter.com/nxrTZtIKBY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 de abril de 2018

El príncipe Enrique y Meghan Markle están increíblemente agradecidos por la buena voluntad que han recibido desde su compromiso, y han pedido que cualquiera que desee felicitarles con motivo de su boda lo dé a la caridad, en lugar de enviar un regalo.

The couple have personally chosen 7 charities which represent a range of issues that they are passionate about, including sport for social change, women's empowerment, conservation, the environment, homelessness, HIV and the Armed Forces. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 de abril de 2018

Entre ellos figuran los "deportes para el cambio social, el empoderamiento de las mujeres, la conservación, el medioambiente, el VIH y las Fuerzas Armadas", detalló. "Muchas de ellas son organizaciones caritativas pequeñas, y la pareja se complace en poder ampliar e iluminar su trabajo".

"El príncipe Enrique y Meghan Markle no tienen ninguna relación formal con las organizaciones escogidas", apuntó la misma fuente oficial en un comunicado, al aclarar que la pareja ha escogido siete instituciones caritativas a las que dirigir las donaciones, por "representar varios asuntos sobre los que se sienten apasionados".

En concreto, las siete las organizaciones escogidas por la pareja son: CHIVA (Asociación de VIH infantil); Crisis; la Fundación Myna Mahila; Scotty's Little Soldiers —que vela por hijos de militares de las Fuerzas Armadas—; StreetGames; Surfers Against Sewage (Surferos contra aguas residuales); y la Fundación para la Vida Salvaje del Reino Unido. Durante este lunes el palacio de Kensington ha compartido en su cuenta de Twitter las webs e información sobre las distintas organizaciones.

The charities include @chivaprojects, which supports children growing up with HIV and their families. The charity helps to create a more hopeful and optimistic future for them, ensuring they achieve their greatest potential. https://t.co/W3AQovuL2H pic.twitter.com/BvnZjmzPOl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 de abril de 2018

Next up is @MynaMahila, which empowers women in Mumbai's slums by providing them with a trusted network, stable employment & the chance to grow as individuals & businesswomen, and breaks taboos around menstrual hygiene. https://t.co/suzul1y9cw pic.twitter.com/eIG3GP6bW7 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 de abril de 2018

Enrique, de 33 años, y Markle, exactriz divorciada de 36, contraerán matrimonio tras poco más de un año de relación en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor el próximo 19 de mayo. Aunque la familia real británica pagará los costes de la boda, entre ellos los del servicio religioso, la música, la decoración floral y la recepción, los gastos de seguridad correrán a cargo del contribuyente.