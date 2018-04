Qué decir cuando alguien pierde a un ser querido

Expertos en protocolo nos explican cómo consolar a alguien que ha perdido a un ser querido.

Muchas personas no son conscientes de lo importante que es simplemente estar ahí para un amigo o familiar que está sufriendo, señala Diane Gottsman , fundadora de la Escuela de Protocolo de Texas (Estados Unidos).

Es complicado saber qué decir cuando alguien ha perdido a un ser querido, pero ¿es buena idea recurrir a frases como "está en un lugar mejor" o "no tengo palabras"?

A veces la frase 'No tengo palabras para expresar cuánto lo siento' es una buena opción, si de verdad no sabes qué decir.

Elaine Swann, fundadora de la Escuela de Protocolo Swann, señala que también resulta efectivo ser sincero cuando no sepamos qué decir. "La frase 'No tengo palabras para expresar cuánto lo siento' es una buena opción. Hay situaciones en las que de verdad no sabemos qué decir, por lo que podemos ser transparentes y sinceros al respecto", sostiene.

Gottsman añade que es aconsejable reaccionar a las publicaciones en las redes sociales. "Si alguien escribe algo en las redes, significa que están receptivos para recibir mensajes. Es mejor esperar a que la familia publique algo primero", explica.

Sé consciente de lo que NO debes hacer

En ocasiones, es mejor saber qué no se debe hacer en estas situaciones.

"Algo que tiendo a evitar es preguntar '¿Qué tal estás?", cuenta la experta en protocolo Jacqueline Whitmore. "En lugar de eso, podemos decir 'Sé que ha sido un año muy duro para ti, he pensado mucho en ti' o 'Siento mucho tu pérdida".

Whitmore también recomienda evitar decirle a la persona que su ser querido está "en un lugar mejor": "Seguramente esa persona prefiere que su ser querido esté presente ahora mismo. Decir eso no ayuda tanto como se suele creer", explica.