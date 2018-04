Cifuentes NO es la única política del PP que aprobó asignaturas con actas falsificadas

Cristina Cifuentes no está sola. Según se ha conocido este miércoles, hubo más inscritos en la promoción 2011/2012 del máster de Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos que aprobaron algunas asignaturas convalidadas a través de actas con firmas falsificadas. Entre ellos Pedro Calvo, entonces teniente de alcalde de Madrid y número tres de Alberto Ruiz-Gallardón. Mientras, el resto de alumnos acudían regularmente a clase y cumplían con sus deberes y obligaciones para sacarse el curso.

Junto a Cifuentes y Calvo había más nombres del pasado del PP regional, según informa este miércoles eldiario.es. Eran cargos relacionados con el partido y varias personas vinculadas al Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde. Antes de compartir máster, Cifuentes y Calvo compartieron grupo parlamentario.

eldiario.es ha tratado de ponerse en contacto con Calvo, pero este no quiere responder y fuentes cercanas a él aseguran que se debe a que ya no tiene responsabilidades políticas. Las mismas fuentes han afirmado que no llegó a terminar el curso ni fue a clase.

En la lista aparece también el nombre de Dionisio Ramos, que fue durante años la mano derecha de Gustavo Villapalos, que fue rector de la Universidad Complutense hasta que Gallardón lo nombró consejero de Educación. Con él se puso en marcha la URJC. Cifuentes formó parte del primer consejo de administración. Ramos tampoco ha querido hacer declaraciones.

La mayoría de los académicos que figuran en las actas no reconocen sus firmas

En la lista de diez nombres de personas que aprobaron con actas falsificadas aparece también Ignacio Sanz Cerezuela, exgerente de la Agencia EFE y exdirectivo del periódico ABC. Él ha confirmado que no tiene constancia de esta convalidación pero sí que ha dicho que pagó su matrícula, fue a clase y presentó su trabajo.

La mayoría de los firmantes de las actas no reconocen sus rúbricas o no recuerdan aquellas convalidaciones. Un informe de eldiario.es elaborado por un calígrafo judicial certifica que las firmas han sido falsificadas.

En la convalidación también aparece la abogada Susana Ángel, número dos durante años de Pedro Núñez Morgades —un histórico dirigente del PP— en la Fundación Legalitas. Tampoco ha contestado a eldiario.es

Otra alumna es Inmaculada González de Molina Martínez, responsable de prensa de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior y fue nombrada tras la victoria de Rajoy Ella asegura también que nunca pidió las convalidaciones.

Otras personas que no han querido hacer declaraciones sobre por qué aparecen en la lista de actas falsificadas son el alumno Enrique Medina Mailho, vinculado a la empresa Cualtis; Elena Gismero Mendieta, trabajadora de la empresa Tragsatec, filial del grupo público Tragsa. El décimo alumno es Álvaro Morente Hidalgo, del que no se tienen datos o noticias.