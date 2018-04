El asombroso dato de 'MísterChip' que enloquece Twitter por lo que demuestra sobre Messi y el Barça

El prestigioso estadista deportivo 'Mister Chip', @2010MisterChip, ha resaltado un dato de lo más clarificador sobre la importancia, casi dependencia, que las estadísticas demuestran que tiene el Barça del crack argentino Lionel Messi.

De este modo, tras la histórica debacle barcelonista en la Liga de Campeones, después de que la Roma haya dado la vuelta a la eliminatoria de cuartos al derrotar al Barcelona por 3-0 y levantar la eliminatoria (4-1 en la ida), 'Mister Chip' ha resaltado que los números demuestran que si Messi no marca en una eliminatoria, el Barça cae eliminado:

Tras este mensaje, que tiene cerca de 9.000 'me gusta', 'Mister Chip' hace un repaso pormenorizado de las eliminaciones que ha sufrido el Barça en Champions desde el debut de Messi, nueve en total:

Todos los KOs del Barça desde debut de Messi:



2007: no marcó al Liverpool

2008: no marcó al United

2010: no marcó al Ínter

2012: no marcó al Chelsea

2013: no marcó al Bayern

2014: no marcó al Atlético

2016: no marcó al Atlético

2017: no marcó a la Juve

2018: no marcó a la Roma