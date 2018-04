El palo de un científico a Alberto Chicote por su último anuncio

Alberto Chicote es uno de los protagonistas de la última campaña publicitaria de Estrella Damm. En el anuncio, el famoso cocinero pronuncia una frase que relaciona la utilización de elementos químicos con una peor calidad del producto.

Esas palabras han generado muchas críticas entre la comunidad científica y han motivado que el profesor José Manuel López Nicolás, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A de la Universidad de Murcia le escriba a Chicote una contundente "carta abierta" en el que critica que haya incurrido en la "quimiofobia".

"No puede ser Alberto que tú, que incluso has protagonizado programas de divulgación científica relacionados con la nutrición, te hayas dejado arrastrar por la absurda moda de lo que muchos llaman quimiofobia (yo en realidad no pienso que sea una fobia a la química sino un miedo irracional hacia los productos químicos fruto de la incultura científica y de repulsivas campañas de marketing)", dice uno de los primeros párrafos de la misiva.

A continuación, el profesor le lanza una pregunta: "¿Qué mensaje crees que se queda en la mente del consumidor cuando escucha en tu anuncio la frase "Estrella Damm es una cerveza de 1876, que sólo se hace con ingredientes naturales. En 1876 no se añadían sulfitos, ni aditivos, ni conservantes, ni ingredientes modificados genéticamente, y ahora tampoco, por eso está tan buena."? En mi caso y en el de todas las personas a las que he preguntado la respuesta es clara y unánime: que esa serie de compuestos influyen negativamente en las características organolépticas de la cerveza y que pueden ser perjudiciales para la salud. Un disparate sin rigor científico".

El profesor López Nicolás, autor de un conocido blog sobre ciencia, asegura que su intención no es sólo mostrar su perplejidad "porque alguien como tú, que incluso has hecho programas de divulgación nutricional, digas que una cerveza está buena por ser natural y no tener aditivos ni transgénicos y se te pase por alto citar que el alcohol que contiene es neurotóxico y cancerígeno".

Quiere ir más allá y acusa al cocinero de no ser coherente: "Gracias a la química presente en la gastronomía molecular tú conseguiste darle un valor añadido a tus platos que te ha llevado muy lejos. Son muchas las ocasiones en las que has empleando el nitrógeno líquido, espumas y decenas de agentes químicospara innovar en tus platos. De hecho en tu Revista Chicote se pueden leer infinidad de recetas donde empleas numerosos aditivos, esos a los que ahora criticas. ¿Por qué empleas estrategias comerciales que denigran a los productos químicos que tanto usas en tu labor de cocinero?".

El profesor, que se despide como "un admirador", concluye la carta con este párrafo: "Ya acabo pero antes de despedirme de ti me gustaría que reflexiones sobre tu presencia en anuncios televisivos que ven millones de personas y en los que se mandan mensajes que van en contra del consenso científico. Somos muchísimas las personas que nos dedicamos a la divulgación científica. Con ello intentamos crear una sociedad basada en el conocimiento y no en la incultura, la mentira, el fraude y la superchería. Sin embargo nosotros no tenemos el eco que tú tienes y en un anuncio que dura solo unos segundos puedes tirar por tierra todo nuestro trabajo...además de confundir totalmente al consumidor. Piénsalo Alberto".