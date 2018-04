Esta viñeta demuestra que el problema con tu cuerpo lo tienes en la cabeza

Moderna de Pueblo ha rescatado este miércoles una viñeta sobre el sobrepeso con la que ha querido contar con humor un problema que "puede hundirte la vida".

Raquel Córcoles, la ilustradora que está detrás de este blog y perfil, ya trató el tema del sobrepeso en su último libro Idiotizadas, en el que relata su "subidón de kilos y su correspondiente pérdida de autoestima", y fue hace dos años cuando hizo esta viñeta que ha sacado ahora a la luz.

"El problema con tu cuerpo lo tienes en la cabeza". Con esta frase encabeza la ilustradora su trabajo, en el que retrata cinco cuerpos de diferentes tallas (de la 34 a la 44, evitando la 40), y desgrana desde el humor la vida con cada una de ellas.

Moderna de Pueblo ha acompañado la viñeta con un mensaje con el que ha intentado también contar que el sobrepeso no sólo puede afectar a la salud física, sino también a la psicológica.

"Me hundí bastante por culpa de mi peso y os aseguro que varias personas se encargaron de hacerme saber que debía adelgazar 'por mi bien'. Por eso hay un capítulo en Idiotizadas en el que cuento ese subidón de kilos y su correspondiente bajón de autoestima que justo me pilló escribiendo el libro. Aunque me costó mucho, conseguí contar de manera humorística una obsesión que puede llegar a hundirte la vida".

Al final del texto, deja un mensaje para dos "personajas": "Sobre todo por las amigas que me eché una temporada, #Ana y #Mía (cuidado con mirar en estos hashtags), las personajas más maléficas de Idiotizadas", ha escrito. Estos son los nombres que anoréxicas y bulímicas utilizan para referirse a su enfermedad.