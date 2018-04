La foto de Chris Hemsworth que ha impactado a medio mundo

Chris Hemsworth ha revolucionado las redes sociales con una de sus publicaciones. Sin embargo, en esta ocasión, el causante del revuelo no ha sido el protagonista de Thor, sino su madre.

El marido de Elsa Pataky ha estado unos días en Australia, su país natal, y ha aprovechado para pasar más tiempo con su familia. De hecho, en su cuenta de Instagram, ha hecho participes a sus seguidores de uno de esos instantes familiares en el Commonwealth Games de Australia, en una foto en la que aparece junto a sus padres y un amigo. La imagen ha generado numerosos comentarios.

La razón de tanto alboroto ha sido el aspecto de la madre de Chris, de 34 años, y sus hermanos, Luke (37 años) y el también actor Liam Hemsworth (28 años). La imagen ha dejado en shock a medio mundo porque, aunque se desconoce la edad de la mujer, por su aspecto podría pasar por la hermana de sus tres hijos.

