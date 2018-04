Reproches a Amaia y Alfred por parte de grupos propalestinos por su concierto en Israel

#IsraelCalling fue este martes por la noche indiscutible tendencia en Twitter. Con esa etiqueta, los internautas comentaban la gala que tenía lugar en Tel Aviv, capital de Israel, en la que concursantes de la edición 2018 de Eurovisión presentaban sus temas, con la favorita Netta, la representante local, como anfitriona. En el concierto estaban los representantes españoles, Amaia y Alfred, que posaron con Netta y fueron de turismo con los organizadores.

Amaia apenas ha dejado rastro del paseo en sus redes, pero a Alfred se le ha podido ver poniéndose la kipá judía en el Muro de las Lamentaciones, saludando a los camellos del mirador del Monte de los Olivos o retratando a niños palestinos de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Ya esas fotos son incómodas, porque el cantante posa en zona ocupada por Israel, considerada palestina por sucesivas resoluciones de la ONU, y así se lo están haciendo ver en algunos comentarios.

Pero la queja mayor ha venido de la RESCOP-BDS, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina - Participa de la Campaña Global de Boicot, Desinversión y Sanciones contra el Apartheid israelí, que ha creado un vídeo en el que pedía a la pareja que no cantase en Israel. Usando el tema que represantará a España en Eurovisión, le cambian la letra para pedir una protesta. "Mientes muy mal, Israel, cuando ocupas Belén y descubro por qué...", "Sólo hay justicia si la quieres ver", "Sé que lo puedes parar, que joder sus derechos no traerá la paz", "Todo podría cambiar, entre todos creando justicia social", "Ya no puedes inventarlo, siento esta lucha por primera vez, sufre ya el pueblo que ocupa Israel", "Ya no puedes evitarlo, todos quieren tu boicot...", son algunas de las frases empleadas en el remix.

Al final, se incluye un mensaje claro para Amaia y Alfred: "No dejéis que utilicen vuestra voz, vuestra imagen y vuestros nombres para maquillar un feroz régimen de ocupación y maltrato de derechos humanos. No en vuestro nombre". Pero el concierto pasó y el llamamiento no surtió efecto, aunque incluso lo habían apoyado los vecinos de Amaia: el barrio de Mendillorri de Pamplona ha lanzado una carta abierta y una petición de adhesiones en internet para convencerla igualmente de que diera marcha atrás.

El movimiento BDS (boicot, desinversión, sanciones), emprendido por más de 200 entidades propalestinas, busca bloquear cualquier colaboración con empresas, organismos o instituciones académicas y culturales de Israel, en protesta por la ocupación de Palestina. Desde que se inició esta vía alternativa de presión, en 2005, personalidades como Carlos Santana, Elvis Costelo, Emma Thomson o Stephen Hawking han escuchado sus reivindicaciones y han suspendido actos en Israel.