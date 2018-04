Susana Galera Rodrigo, una de las profesoras del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha escrito una carta titulada "Los compañeros de Cristina", que ha publicado en eldiario.es y en la que quiere mostrar su respeto por todos sus alumnos y sacar a relucir lo que la popular se ha "perdido" por no haber asistido a sus clases.

La misiva, en la que se dirige directamente a la mandataria, comienza lanzando un primer toque de atención a Cifuentes: "No sé si me recuerdas; francamente yo a ti no... pero han pasado varios años desde que parece que fui tu profesora y cada vez tengo menos certeza". Luego Galera -que tutea a Cifuentes, como hace habitualmente con sus estudiantes- le relata cómo discurrían sus clases con el resto de alumnos, ya que "la modalidad en que desarrollaste tu máster no nos dio la oportunidad de coincidir personalmente".

Explica que al igual que Cifuentes, el resto de matriculados compatibilizaban sus estudios con sus obligaciones laborales y familiares y que las sesiones lectivas tenían lugar los sábados por la mañana, en el Campus de Vicálvaro. "Llegábamos con dificultad estirando un poco más la semana de cinco días. No sé quién se esforzaba más, si yo en articular un discurso que interesara o los alumnos en mantenerse atentos", recuerda.

Qué pena, Cristina, que te lo hayas perdido

Según pasaban las sesiones, "la relación entre el grupo se hizo más estrecha de lo que es habitual en los estudios de Grado", de ahí que la profesora de Derecho Administrativo confiese que, pese al trasiego de estudiantes, logra recordar algunas caras y nombres y "sobre todo, algunos perfiles concretos". Y pone ejemplos que suponen un sonrojo para la política del PP: "Recuerdo a S.B., un funcionario de prisiones que proyectaba una promoción profesional que le acabaría llevando a un entorno laboral mucho más relajado; también me represento a Mª R., madre divorciada mucho más tesonera que brillante, que quería mostrar a sus dos hijos que, etiquetas aparte, es mucho mejor saber que no saber, y ser doctora que no serlo, lo que finalmente consiguió; también reconocería a M.G., Biólogo y Técnico Municipal que, quizás, intentara la oposición de Secretario-Interventor".

"Estos son los alumnos ordinarios, los que avanzan poco a poco porque sin padrinos cuesta más, los que se instalan un tiempo en semanas laborales de seis días, sueño atrasado y mucho ocio pendiente", aplaude.

Para despedirse de la presidenta, Galera concluye: "Qué pena, Cristina, que te lo hayas perdido".

Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes



1 of 25 Comparte esta galería:





QUERRÁS VER ESTO

Las "circunstancias especiales" de Cristina Cifuentes en la universidad.