César Brandon, poeta de 24 años nacido en Guinea Ecuatorial, puso los pelos de punta este miércoles al jurado y a los espectadores de la final de Got Talent (Telecinco) con una emocionante declamación dedicada a su madre. Su actuación le convirtió en el ganador de la tercera edición del concurso —un año después de la polémica victoria de El Tekila— y se llevó 25.000 euros, un coche y la alabanza del duro juez Risto Mejide.

El publicista, en pie, ensalzó al joven poeta:

"Esta edición no sólo estoy contento, estoy orgulloso de que en este país hayamos valorado el talento de alguien que viniendo de fuera, aprendiendo un idioma nuevo, teniendo todo en contra... ¡no teniendo ni siquiera un pueblo que te votase! Con su capacidad de transmitir, con su verdad y con sus palabras, sólo sus palabras, haya emocionado a toda España. Te lo mereces, tío"

César Brandon reconoció que no se creía su victoria y comenzó a dar las gracias: "Mamá, gracias. Vamos a hablar luego de muchas cosas. A todo el jurado... ¡ya empiezo a quedarme sin palabras! A todos los del programa porque si no me hubiesen cogido en las audiciones ahora mismo no estaría aquí. No sé exactamente dónde estaría. A todos mis amigos, ¡gracias! Todos mis compañeros de la Universidad... ¡a todo el mundo!".

Aquí puedes ver su actuación en la final y aquí el momento en el que fue proclamado ganador.