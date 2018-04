La brutal pulla de Marcelo que ha indignado (y mucho) a los culés

Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, ha soltado una pullita al FC Barcelona, tras la agónica clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones de este miércoles contra la Juventus, tras un polémico penalti sobre Lucas Vázquez en el último minuto.

"No, no nos iba a pasar como al Barcelona, porque nosotros somos el Real Madrid. En ningún momento nos hemos confiado ni relajado, jugábamos contra un equipo muy fuerte", declaró el jugador blanco —en declaraciones recogidas por el diario AS—.

💥 Se acordó del Barça tras la victoria. ¿Qué te parecen las declaraciones de Marcelo? https://t.co/GzxonCPhyt — AS (@diarioas) 11 de abril de 2018

Asimismo, Marcelo ha asegurado que el penalti sobre Lucas Vázquez fue "clarísimo" porque lo vio en directo perfectamente: "Para mí es penalti. Estaba detrás, lo vi y es. Para mí ha sido clarísimo. No soy yo quien decide, pero ha sido penalti", afirmó.

"UN EQUIPO MUY FUERTE"

El lateral brasileño del Real Madrid se mostró comprensivo con las protestas de los jugadores del Juventus: "Esto es fútbol, estaban en un partido que vale la semifinal y es normal. Estamos con el calor del partido, dándolo todo, te pitan un penalti al final y es difícil. No hay problema en que protesten".

Asimismo, analizó el encuentro contra el cuadro italiano y dijo que el Real Madrid no estaba nervioso y comentó que era normal que el Juventus marcara goles.

"Con tres de ventaja, normalmente, el otro equipo sale a machacar y a marcar como hicimos nosotros en la ida. Nuestro punto fue que encajando los tres goles, dimos la cara para seguir intentando hacer el gol. Tuvimos muchas ocasiones y lo dimos todo", declaró.

"En ningún momento nos hemos confiado. El Juventus es un equipo muy fuerte, No nos hemos relajado. Muchos nervios, dimos la cara. Ellos tenían una contra muy fuerte, lo sabíamos, pero no nos hemos relajado. La experiencia de hoy nos ayudará de cara al futuro", culminó.

Las críticas de los culés a las palabras de Marcelo no se han hecho esperar:

Pobre Retrasado si ganaron por que el arbitro les dio la victoria IGNORANTE. — GIO CABALLERO (@G_AGAMENON) 11 de abril de 2018

Jajajaja todos los madridistas estan con verguenza de lo que ocurrio hoy en Bernabeu. pic.twitter.com/4oVlY6y0CS — João 🏴🏳SCCP🏴🏳 (@Joaopauloantasc) 12 de abril de 2018

Con la ayuda del arbitro, asi cualquiera puede — Angel Amores Bustos (@AngelAmoresEc) 11 de abril de 2018

Cállate marcelo, que hicisteis un partido de mierdad, y al final el árbitro les a dado la clasificación — Luis Culé🔥 (@Luis76mdza) 11 de abril de 2018

