La cantante Tamara ya no es así

La cantante Tamara ya no es como la recuerdas, al menos en Instagram. La artista ha compartido varias imágenes que han desatado los comentarios de sus seguidores sobre su tremendo cambio físico. Ella lo ha negado.

Las apreciaciones sobre su nuevo aspecto comenzaron hace dos días, cuando Tamara publicó un doble selfie en un coche. Lo que más llamó la atención de la gente fueron sus labios.

Pulsa aquí para ver la publicación completa.

Te has aumentado los.labios? tamarajerez29

Es verdad parece que te has puesto labios pero bien bonitos eh 😘 mireia_vintagemusica

Q no te has hecho nada...???soy estilista conozco el contourning y no hay ningún gloos o lápiz labial q te dé el volumen q tienes en los labios..sobre todo en el de arriba..existe un aparato para dárselo pero no te deja la boca así.. q manía tenéis las famosas de negar la evidencia en estos temas!!! Si te han dejado monisima hija mía q mas dará...aaaiiinnnnsss🙄🤷🏼‍♀️ lady_wallace_gess

Bendito sea!! Que morros te as puesto mas esagerados!!! vero.lili

La cantante respondió a los comentarios con este mensaje:

No os preocupéis todavía no me he operado de nada, tampoco me puse labio. Solo que hay unos maquillajes espectaculares hoy en día y unos filtros en Instagram que son maravillosos!!!! Gracias tamaristas por vuestros piropos y ese apoyo incondicional que es muy importante para mi en este día!!!! Besos!!!! 😘😘😘😘 tamaraoficial

Pero no ha convencido a todos:

@tamaraoficial yo no se porque no dicen me opere y tan normal,es que se te nota muchisimo sobretodo que tenías la cara mas redonda y ahora la tienes alargada ....pero haya cada uno por ocultar sus mejoras guacioliva