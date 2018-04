Reese Witherspoon logra acabar con la brecha salarial en HBO

El movimiento Time's Up está recogiendo sus primeros frutos. Según ha contado el presidente de HBO, Casey Bloys, a The Hollywood Reporter, la actriz Reese Witherspoon ha logrado que tanto ella como sus compañeras de la serie Big Little Lies cobren más y rompan así con la brecha salarial. Witherspoon cobrará medio millón de euros por cada capítulo de la próxima temporada de la serie. Pero no serán las únicas, la intérprete ha conseguido que otras actrices de series de la productora tengan un aumento de sueldo.

"Una de las conclusiones a las que llegamos hablando con Witherspoon sobre el movimiento Time's Up fue examinar proactivamente nuestra programación y asegurarnos de que no hubo desequilibrios en los sueldos", ha contado Bloys.

La compañía no ha contado en qué series se produjeron estos desequilibrios, pero el propio Bloys ha asegurado que "será corregidos en el futuro". "Cuando se monta por primera vez una producción, las personas llegan con diferentes niveles de experiencia, algunas han ganado premios o algo que les hace destacar", dijo. "Pero cuando se trata de la segunda o tercera temporada de un programa y es un éxito, es mucho más difícil justificar el pago desigual", añadió el presidente.

Con respecto a la segunda temporada Big Little Lies, se sabe que se estrenará en 2019, que habrá nuevas incorporaciones como Meryl Streep y que el resto de actrices del elenco repetirán. Según Variety, el salario de Streep será de casi 650.000 dólares por capítulo.

Las series de HBO no son las únicas afectadas por la brecha salarial, en Netflix, la actriz de The Crown, Claire Foy (Isabel II en la serie) denunció el pasado mes de marzo que había cobrado menos que Matt Smith, que da vida a Felipe de Edimburgo. La compañía aseguró que, a partir de ese momento, no iba a volver a ocurrir.