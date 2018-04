Carlota Corredera se despide de los fans de 'Cámbiame': "Estamos seguros de que no lo hacemos para siempre"

El plató de Cámbiame se ha apagado para siempre este viernes 13 de abril. El formato de Telecinco ha puesto su emisión después de cuatro temporadas y 672 episodios. El programa, presentado por Carlota Corredera desde enero de 2017 comenzó a emitirse el 15 de junio de 2015 y gracias a él se han dado a conocer figuras del mundo del estilismo y la moda como Pelayo Díaz, Cristina Rodríguez o Natalia Ferviú.

En esta última emisión, la presentadora y los miembros del jurado han recordado entre lágrimas algunos de los cambios que más han impactado a la audiencia y también algunos inéditos como el de la Bruja Lola. Con motivo de la despedida también se han reencontrado con algunos de los participantes más recordados como Conchita, una mujer que se puso en manos de Pelayo, al que le dijo que no necesitaba trabajar, o Mai y Toñi, madre e hija que pudieron reencontrarse gracias al formato.

Sin duda, el momento más emotivo de este último programa ha sido la despedida final con un discurso a cargo de su presentadora Carlota Corredera mientras se apagaban las luces del plató y los miembros del jurado cruzaban la pasarela por última vez.

"Ha llegado el momento, que se apaguen las luces del lugar donde todo se hizo posible, que se apaguen las luces de El Taller, del taller de Cámbiame. Y ahora este plató va a vivir el momento de cruzar esta pasarela por última vez, en casi tres años ha vibrado con muchas historias. Todas han sido historias reales, por increíbles que a veces parecieran. Esta pasarela ha temblado de nervios y, al igual que la vida, ha pasado de la risa al llanto en cuestión de segundos, en 60 segundos para ser más exactos. Pero lo más importante es que esta pasarela le ha cambiado la vida a los que la han pisado.

Esta puerta, a diferencia de cualquier otra, no ha necesitado de ninguna llave para abrirse. Esta puerta se ha abierto siempre que ha habido alguien al otro lado que ha necesitado de ayuda, y se ha abierto independientemente de edades, razas o sexos. Hoy cerramos nuestra puerta del cambio y no lo hacemos con una llave porque estamos seguros de que no lo hacemos para siempre, sencillamente porque el mundo necesita muchas puertas como estas.

A los que han participado en los cambios, al equipo detrás de las cámaras y a los que habéis estado acompañándonos detrás de las pantallas: Gracias por vivir Cámbiame"