La enternecedora iniciativa de una niña para encontrar a su patito de peluche

Algunas calles de la localidad madrileña de Collado Villaba están desde ayer empapeladas de carteles de búsqueda de un animal. Nada raro pues este es uno de los recursos más utilizados por los dueños de perros y gatos cuando estos se extravían.

Lo anecdótico del caso es que no se trata de un animal común. El que se ha perdido es un patito de peluche al que su dueña Dayana, de 9 años, busca desesperadamente y por ello no ha dudado en distribuir divertidos carteles elaborados por ella misma.

En uno de ellos se puede leer el siguiente aviso: "Pato de peluche perdido. Pato de peluche amarillo gordito y pico naranja. Por favor llamar enseguida". Ilustrado con un bonito dibujo del muñeco extraviado.

El HuffPost se ha puesto en contacto con la madre de la niña y nos ha aclarado que fue ella misma la que lo perdió cuando se lo dejó a su hija pequeña, un bebé de unos meses. "He recibido muchas llamadas pero aún no ha aparecido. Seguramente no lo encontraremos", nos contaba un poco abrumada por la respuesta de la gente, especialmente desde que alguien lo publicó en Facebook. "Yo le he dicho que le compraba uno nuevo pero ella quiere ese, porque le tiene mucho cariño", afirma su madre.