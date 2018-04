POLÍTICA

'Pa' mala tú, Cristina': La versión de 'Lo Malo' para Cifuentes que te hará reír seguro

Las Juventudes Socialistas de Madrid han decidido alegrarnos el viernes y crear una versión de 'Lo Malo' dedicada a Cristina Cifuentes."Pa' fuera la mala, oh, oh, oh... Tiene un máster inventado, oh, oh oh..."