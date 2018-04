'Viva Puigdemont', la canción alemana infantil que se ha hecho viral

La popular canción infantil alemana Es tanzt ein Bi Ba Butzemann se ha convertido en las últimas horas en viral por su estribillo, en el que parece que diga "viva Puigdemont". Que no lo dice, pero a la primera escuchada y sin saber alemán es lo que parece.

El tema, descubierto por una oyente del programa Versió RAC-1, habla sobre una especie de duende o enanito que carga un saco a su espalda. Por las noches, visita a los niños y a los que son buenos les lleva manzanas como regalo. "Bi-Ba-Butzemann", canta el estribillo una y otra vez.

Algunos tuiteros han ironizado con que ahora ya se puede entender las simpatías que despierta el expresident catalán en Alemania, cuya justicia ha rechazado entregarle a España por un delito de rebelión.

Escuchad ésta canción infantil alemana parece que diga #vivaPUIGDEMONT como me he llegado a reír, esto es ETA, terrorismo o adoctrinamiento de los niños alemanes por parte de #Cataluña no? 😂 @El_Intermedio @LateMotivCerohttps://t.co/DtpuPPTkj8