Decepción con la canción que cantó Miriam en el programa de Toñi Moreno

La cantante gallega Miriam Rodríguez, tercera clasificada del programa Operación Triunfo (TVE), ha acudido este sábado al programa Viva la vida, que presenta Toñi Moreno en Telecinco. Muchos fans han visto toda la emisión esperando a la actuación final de la intérprete.

Moreno ha anunciado que la cantante estrenaría su primer single en el programa, incluso ha sido rotulado así durante el programa:

Por este titular crei que Miriam hoy presentaba single pic.twitter.com/XtYVF7KFpi — wolfie_GraciasRaoul (@ComentadoT) 14 de abril de 2018

La cantante ha hablado de su single en la entrevista. "Mi primer single será lanzado en breves", ha asegurado. Se trata de la canción compuesta por ella que servirá como banda sonora a la serie de Vis a Vis. Esta ficción emitió sus dos dos primeras temporadas en Antena 3 y estrenará la tercera en el mes de abril en FOX.

Sin embargo cuando ha llegado el momento de la actuación, Miriam ha interpretado la canción What about us, popularizada por Pink, que ya cantó en su día en la academia de OT.

Como la propia Toñi Moreno había anunciado el estreno del singles, muchos fans han protestado al sentirse engañados:

Cuando los de viva la vida dicen que Miriam va a presentar su nuevo single pero canta what about us #MiriamVivaLaVida pic.twitter.com/rcDTC1HTvZ — irene ✨ (@obviouslywar) 14 de abril de 2018

me he tragado este programa solo para ver una entrevista mediocre y ver cantar a miriam what about us por vigésima vez en vez de su nuevo single o lejos de tu piel???? pic.twitter.com/eEsXfbiN1g — iria🌹 (@snxswift) 14 de abril de 2018

Nosotros con el single de Miriam pic.twitter.com/9JM5yfd7ie — Nuria 🎢 (@NComentando) 14 de abril de 2018

Entonces resulta que la presentacion del single de Miriam es de Pink , áiva que sorpresa no? 😂😂 como inventa la peña historias donde no las hay pic.twitter.com/yxqFVal4Hq — Kade Mckoy 💙 (GraciasLuis) (@KadeLeonese) 14 de abril de 2018

Me avisan que ponga T5 porque Miriam va presentar su single y canta What about us, la hostia que me he llevado es chiquita vamos pic.twitter.com/aXe76rtY1g — Mave (@Cruelladevil29) 14 de abril de 2018

me habéis creado falsas ilusiones diciendo que miriam cantaba el single hoy os odio — marta🥀 (@justtheirsmiles) 14 de abril de 2018

Que excusa más barata la de decir que Miriam presentaba single en el programa para que así estuviéramos ahí pegados y así tener más audiencia, pero íbamos a verlo de todas maneras, habéis conseguido crear hype innecesario. #VidaLaVida92 #MiriamEnVivaLaVida — Cris 🐱🌙 (@JLo_MLSB) 14 de abril de 2018