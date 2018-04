Los aliados consideran que el ataque a Siria era la única alternativa

Los países que han apoyado a EEUU en el ataque de esta noche a Siria, Reino Unido y Francia, defienden en la mañana de este sábado que han hecho lo correcto, porque "no había alternativa". Su acción, que está siendo avalada por la OTAN y por naciones estratégicas en el avispero de Oriente Medio como Turquía e Israel, buscaba "impedir" nuevos ataques del régimen sirio con armas químicas, defienden los aliados.

Así, el Gobierno galo -el primero en reaccionar tras el discurso del presidente de EEUU, Donald Trump- ha dicho que la operación de esta noche contra "el principal centro de investigación y dos centros de producción" del programa sirio de fabricación de armas ilegales es "legítima, proporcionada y focalizada".

En una declaración conjunta en el Elíseo con el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, la ministra de Defensa, Florence Parly, aseguró que los bombardeos han atacado "la capacidad de desarrollar, preparar y producir armas químicas", con un "objetivo simple: impedir al régimen (sirio) usarlas de nuevo". Le Drian añadió que Francia va a trabajar desde ahora para hallar "un plan de salida a la crisis", que implique una "solución política".

"La acción es legítima, está circunscrita a un objetivo preciso, que es la destrucción del programa químico del régimen, y es proporcionada y focalizada: no busca atacar a los aliados de Bachar al Assad ni a la población civil sino disuadir al régimen del uso de armas químicas", señaló el jefe de la diplomacia francesa.

Según dijo Parly, "las infraestructuras apuntadas han servido para desarrollar y producir sustancias utilizadas para matar a hombres, mujeres y niños sirios, con desprecio a todas las normas del derecho y la civilización". "No buscamos la confrontación y rechazamos toda lógica de escalada militar. Esa es la razón por la que, junto a nuestros aliados, nos hemos preocupado por que los rusos estuviesen prevenidos con antelación", añadió la ministra de Defensa.

En la declaración, Le Drian consideró que el presidente sirio, Bachar al Assad, "sabía a lo que se exponía al usar este armamento odioso y al decidir desafiar de nuevo a la comunidad internacional", y calificó el uso de armas químicas de "amenaza para la paz internacional".

"Limitado, dirigido y efectivo"

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, ha comparecido este sábado para calificar de "limitado, dirigido y efectivo" el ataque, con el que se busca, reitera, degradar la capacidad del régimen sirio de desarrollar y emplear armas químicas.

En una rueda de prensa celebrada en su residencia y despacho oficial de Downing Street, la líder conservadora indicó que, en función de todas las evidencias recabadas, su Gobierno tiene "claro" que fueron las fuerzas de Asad las "responsables" de haber utilizado armamento químico el pasado sábado en la ciudad siria de Duma. "Ningún otro grupo podría haber llevado a cabo este ataque", señaló la "premier" británica.

En el mismo sentido se ha manifestado la canciller alemana, Angela Merkel, que ha calificado de "necesaria y proporcionada" la acción militar. El Gobierno de Alemania ha emitido un comunicado de apoyo al paso dado por estos tres países, en asunción de su "responsabilidad" como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

"La acción militar era necesaria y proporcionada para garantizar la vigencia de la prohibición del uso de armas químicas y para advertir al régimen sirio frente a nuevas violaciones", ha señalado.

El aplauso de la OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, respaldó hoy el ataque de EEUU, Reino Unido y Francia a instalaciones de armas químicas en Siria, que "reducirá la capacidad del régimen" de Al Asad de atacar más a la población con este tipo de armas, dijo.

"La OTAN ha condenado sistemáticamente el uso continuado por parte de Siria de armas químicas como una clara vulneración de las normas y acuerdos internacionales", manifestó Stolenberg en una declaración publicada en la web de la Alianza Atlántica. Subrayó que el uso de armas químicas "es inaceptable" y sus responsables deben rendir cuentas por ello.

La organización militar considera que la utilización de este tipo de armas es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y que "es esencial proteger la Convención sobre Armas Químicas", lo que exige "una respuesta colectiva y efectiva por parte de la comunidad internacional", agregó.

"Apropiado", dice Turquía...

El Gobierno turco, enemigo acérrimo de Assad, sostiene que la represalia militar aliada contra Damasco supone "una respuesta apropiada" al supuesto ataque con armas químicas de hace una semana. "Damos la bienvenida a esta operación, que es una expresión de la conciencia de toda la humanidad contra el ataque de Duma, sobre el que existen fuertes sospechas de haber sido cometido por el régimen", indica un comunicado del Ministerio de Exteriores de Turquía.

Ankara recuerda que ataques químicos, como el que supuestamente se produjo en Duma el pasado 7 de abril, "constituyen un crimen contra la humanidad". "Turquía cree que no dejar estos crímenes sin castigo y establecer responsabilidad tienen una importancia crítica para evitar que se repitan", afirma el Ministerio de Exteriores, que recordó que las fuerzas de Asad han bombardeado de forma indiscriminada población civil y usado en el pasado armas químicas. Turquía también demandó medidas conjuntas de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y toda la comunidad internacional para castigar el uso de armas químicas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha sido muy critico con Assad y ha apoyado milicias que luchan contra el Gobierno de Damasco, pero al mismo tiempo ha colaborado con Rusia -el principal aliado de Asad- para buscar una solución a la guerra en el país.

... y una "actuación en consecuencia", según Israel

"Estados Unidos, Francia y Reino Unido han actuado en consecuencia (en Siria)", dijo hoy una fuente gubernamental de Israel tras la ofensiva contra instalaciones armamentísticas de Bachar al Asad como respuesta a un presunto ataque químico. "El año pasado el presidente (de EEUU, Donald) Trump clarificó que el uso de armas químicas cruza la línea roja. Anoche, bajo liderazgo estadounidense, Estados Unidos, Francia y Reino Unido actuaron en consecuencia", declaró la fuente en un comunicado.

"Siria continúa llevando a cabo acciones asesinas y manteniendo bases para ejecutar estas operaciones, incluidas iraníes. Haciendo esto pone en peligro su territorio, sus fuerzas y su liderazgo", añadió.

La UE aboga por un alto el fuego

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió hoy un alto el fuego "duradero" respetado por todas las partes que permita una "solución política" liderada por la ONU para conseguir la paz en el país y condenó el uso de armas químicas por parte del régimen sirio.

"El uso de armas químicas es inaceptable y debe ser condenado en sus máximos términos. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de identificar y rendir cuentas con los responsables de ataques químicos", afirmó en un comunicado.

El presidente del Ejecutivo europeo recordó que "no es la primera vez" que el régimen sirio utiliza armas químicas contra la población civil "pero debe ser la última".

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo que "hay que evitar una escalada del conflicto en Siria" tras los bombardeos de anoche contra objetivos en este país coordinados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. "El uso del armas químicas es inaceptable, pero hay que evitar una escalada militar en Siria", explicó Tajani en una intervención en la emisora pública italiana Radio Rai1.

Tajani adelantó que el lunes se debatirá en el Parlamento europeo sobre la operación en Siria y que espera que "se den pasos adelante para una solución pacífica que implique a la Unión Europa y a las Naciones Unidas". El presidente del PE temió que la situación "pueda degenerar" y resaltó que "hay demasiados intereses extra sirios y actores que no aparecen, pero que están presentes (en el conflicto)". Se mostró "muy preocupado" por la población civil, aunque los ataques de anoche no parece haber provocado daño, pero explicó que "el riesgo es que pueda pasar".