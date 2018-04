Muere el director de cine Milos Forman a los 86 años

Milos Forman, el director de cine de origen checo que alcanzó fama en Hollywood con clásicos galardonados con el Oscar como Alguien voló sobre el nido del cuco y Amadeus, murió a la edad de 86 años, informó hoy la agencia de noticias checa CTK.

La muerte del director se produjo el viernes en EEUU y se produjo "en paz, rodeado de su familia y seres queridos", explico su esposa, Martina.

Forman nació en la ciudad checa de Caslav el 18 de febrero de 1932, pero se mudó a los Estados Unidos después de la represión comunista del movimiento aperturista de la "Primavera de Praga" en 1968 y en la década de los 70 se convirtió en ciudadano estadounidense.

