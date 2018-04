Rusia advierte de que el bombardeo en Siria “tendrá consecuencias”

El ataque lanzado hoy contra Siria por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia "no se quedará sin consecuencias", ha advertido el embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antónov. "Los peores presagios se han cumplido. No han escuchado nuestras advertencias. Nos vuelven a amenazar. Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París", dijo Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada, la primera tras el bombardeo de la pasada madrugada. Rusia es, con diferencia, el máximo aliado de Siria en estos momentos.

Horas después ha sido el propio presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien ha tachado de de "agresión contra un Estado soberano" dicha intervención y ha acusado a Washington de ayudar con su acción a los terroristas que actúan en el país árabe. "Terroristas" es la palabra con la que, desde el primer día, el régimen sirio se ha referido a cualquier grupo opositor.

El jefe de la legación diplomática rusa en Washington calificó de "inadmisibles" las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la responsabilidad del mandatario ruso en el supuesto ataque con armas químicas contra la ciudad siria de Duma. "Los ataques al presidente son inaceptables e inadmisibles. Estados Unidos, un país que tiene el mayor arsenal de armas químicas en el mundo, no tiene derecho moral de culpar a otros países", subrayó Antónov.

En su comparecencia desde la Casa Blanca para anunciar la ofensiva contra el régimen de Bachar al Assad, Trump recordó que "en 2013 el presidente Putin y su Gobierno prometieron a todo el mundo ser garantes en la destrucción de las armas químicas de Siria". "El reciente ataque de Asad (contra Duma) y la respuesta de hoy es el resultado directo de la incapacidad de Rusia de cumplir sus promesas", dijo Trump.

Estados Unidos y sus aliados lanzaron esta madrugada tres ataques contra instalaciones utilizadas, según el Pentágono, para la producción y almacenaje de armas químicas.

Los ataque se dirigieron contra un centro de investigación científica cerca de Damasco, dos almacenes con armas químicas en la provincia de Homs, y un centro de mando ubicado también en esa provincia siria.

Advertencias de Irán y Hezbolá

Otros aliados de Siria, como el Gobierno de Irán, también han advertido de las "consecuencias regionales" de los bombardeos, una "violación flagrante de la ley internacional" para Teherán. El portavoz de Exteriores, Bahram Qasemí, denunció en un comunicado que el ataque ignora "la soberanía e integridad territorial de Siria". "Estados Unidos y sus aliados son responsables de las consecuencias regionales de esta acción", subrayó.

Qasemí señaló que EEUU, más Francia y Reino Unido, decidieron bombardear Siria "sin tener ninguna prueba" del supuesto ataque químico en la periferia damasquina. También lamentó que no han esperado a que los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, investiguen lo sucedido, la misma versión que defiende Assad.

Irán considera que el citado ataque químico fue "fabricado" para servir de "excusa" a una acción militar. Las autoridades iraníes también acusaron a Israel del bombardeo posterior contra una base militar siria en el que murieron siete iraníes.

También el grupo chií libanés Hezbolá, cuyas milicias han combatido en estos siete años de guerra al lado de las tropas regulares de Assad, ha asegurado a través de un comunicado que la "guerra lanzada por EEUU contra Siria no logrará sus objetivos". En el texto, condena la "traidora agresión tripartita estadounidense-británica-francesa contra la hermana Siria", y la considera "una flagrante violación de la soberanía siria y la dignidad del pueblo sirio y de otros de la región" de Oriente Medio.

Indicó en el texto que los bombardeos representan "un apoyo explícito y directo a las bandas criminales, a los asesinos y al terrorismo y se produce cada vez que son derrotados por los héroes sirios en el campo", en referencia al control del Ejército sirio, según Rusia, sobre el que era el bastión opositor de Guta Oriental, a las afueras de Damasco. "Las afirmaciones dadas para justificar esta agresión tripartita son pretextos contra la razón y la lógica (...) y representan una humillación que incluye a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad y a la llamada comunidad internacional", dijo Hezbolá. Para finalizar, el grupo chií aseguró que "la nación (árabe) emergerá más fuerte, decidida para hacer frente a las agresiones y ganar".