El dardo envenenado de La Vecina Rubia a las 'influencers'

La Vecina Rubia ha sorprendido este sábado a sus seguidores compartiendo una imagen en su cuenta de Instagram con una pullita a las influencers. Pero no solo se ha quedado ahí sino que además, la también influencer ha escrito un larguísimo mensaje que es todo un dardo envenenado a los que se ganan la vida publicitando cosas en sus redes sociales.

La imagen que ha compartido es una viñeta que hace humor con dos chicas que conversan sobre el hecho de la que Tierra sea plana. Una de ellas no se lo puede creer e increpa a la otra que si no lee libros, a lo que responde que ella no puede estar equivocada porque tiene muchos seguidores.

La viñeta da pie a La Vecina Rubia a exponer su argumentación.

"Tener seguidores no significa tener razón", comienza la influencer. "Ir a Coachella, viajar a Los Ángeles de repente en abril, parando tu vida laboral o tus estudios para ir a conciertos y enseñar ropa no es influenciar", afirma.

La Vecina Rubia se refiere al Festival Coachella que se está celebrando este fin de semana en California, Estados Unidos, y que cada año congrega a un buen número de famosos y celebrities. Dulceida, por cierto, anda por allí.

A post shared by Aida Domenech (@dulceida) on Apr 14, 2018 at 10:18am PDT

"Ir a eventos un martes y que te regalen ropa todos los días no es influenciar. Hacer publicidad de productos que ni siquiera conoces no es influenciar. Influenciar es lo que hacen los profesores, nuestros padres o las personas que tienen formación o conocimiento para aconsejarte lo mejor para ti, siempre desde el cariño y la experiencia", ha escrito La Vecina Rubia.

La influencer afirma que su argumentación no es una crítica para las blogueras que están allí en estos momentos porque de hecho, le dan envidia, es solo que lamenta que esas chicas vendas vidas irreales. "Creo que un mal ejemplo de alguien con muchos seguidores puede hacer mucho daño si proyectan por ejemplo que lo mejor es dejar los estudios e intentar ser como ellas", argumenta.

Y continúa diciendo que estudiar es el fondo de armario de la vida. "Todos los demás accesorios que te puedan llegar en la vida son maravillosos, pero ten siempre tus vaqueros favoritos a mano, que son tu vocación o tus estudios. Serán los que al final más utilices y combinan con todo", concluye.

Esta es la publicación completa: