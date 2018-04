Jesús Cintora se rompe al recordar su momento profesional más difícil

Jesús Cintora se ha emocionado este sábado al recordar su momento profesional más difícil: el atentado del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha, en Madrid. El periodista ha recordado cómo vivió la cobertura de aquél trágico día.

El periodista ha explicado en La Sexta Noche que "casi siempre" se emociona cuando recuerda ese día o cuando pasa por la estación de tren. "Estábamos en la radio por la mañana y, como solía ocurrir con los atentados, llamó un oyente diciendo que había una explosión en la calle Téllez. Así que cogí un móvil y salí para allá", cuenta. "En el camino llamó una compañera y me dijo que fuese tranquilo porque había sólo un herido leve. Poco tiempo después llamó y me dijo que había lío y que la explosión fue en el Pozo del tío Raimundo. Nosotros seguimos avanzando y después, en la glorieta de Carlos V y la gente venía corriendo en masa. Así que le dije a mi compañera que me bajaba allí y que ella se fuese a Vallecas".

A Cintora se le quiebra la voz cuando comienza a contar lo que le pasó cuando bajó del taxi: "Me dio paso Iñaki Gabilondo y yo iba a contracorriente. La gente corría hacía mí. Yo contaba lo que veía. No había noticia de lo que había pasado aún".

El periodista ha querido recordar que la radio "decidió contar a los españoles la verdad: lo que había ocurrido. Con presiones tremendas del Gobierno que se empecinaba en contar la mentira. Y por eso la gente que estuvimos desde ahí a primera hora, hubo días que tuvimos que ir a trabajar con gente concentrada en la puerta de la emisora porque decidieron que esa radio estaba detrás de una conspiración".