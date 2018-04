La pregunta de una desconocida a Cifuentes por la calle que le ha dejado con esta cara

Este sábado, una joven se ha cruzado con Cristina Cifuentes en pleno centro de Madrid y no ha podido evitar preguntarle por la polémica que está ahora mismo en boca de todos: su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

La periodista y cofundadora del proyecto Mood Boo, Sara Allende, no dudó en sacar su móvil y preguntarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Cifuentes, ¿y tu máster?". Cifuentes, sorprendida al no esperarse esta pregunta espontánea le contesta: "¿Qué pasa con mi máster?".

"¿Dónde está?", le pregunta Allende. La mujer que iba acompañando a la presidenta se gira para comentar "qué vergüenza" y ambas siguen su camino.

"Estaba Fuencarral a reventar. Había gente en todas direcciones: gente feliz, disfrutando de su día en pareja... Mucho bullicio", cuenta Allende a El HuffPost. "Y yo, que llevo lo del ojo de paparazzi en la sangre, la vi y fui a por ella. Cuando pasan estas cosas tienes que actuar muy rápido porque si no se te escapa entre la multitud", explica.

Allende explica que, "por un momento" pensó en ponerse delante de ellas, "pero entonces la respuesta no hubiera sido la que yo quería. Yo quería sorprenderla y así lo hice. Le pregunté por su máster y ella me contestó como si no supiese nada del tema. Fue todo muy fugaz, demasiado", continúa.

La joven explica su rabia por este caso. Ella también es alumna de la Universidad Rey Juan Carlos. "Me quedé con ganas de decirle: 'Señora Cifuentes, con todo lo que ha hecho, nos ha dejado a todos los estudiantes de su universidad, que también es la mía, a la altura del betún. Ha desprestigiado nuestros grados. ¿Reconoce ahora que nos ha mentido?".