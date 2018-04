Muere R. Lee Ermey, el mítico sargento de 'La chaqueta metálica'

Este domingo ha muerto de madrugada R. Lee Ermey, un exmarine de EEUU mundialmente famoso por haber interpretado al duro sargento que entrena a los protagonistas de La chaqueta metálica, cuyas escenas son las más memorables de la película.

Su agente lo ha comunicado a través de Twitter y ha asegurado que se ha debido a "complicaciones derivadas de una neumonía".

Statement from R. Lee Ermey's long time manager, Bill Rogin:



It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



Semper Fi, Gunny. Godspeed. pic.twitter.com/vf4O78JKmb