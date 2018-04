Utiliza la historia de su gato y su novia para explicar lo que es "hacer política"

Hacer política hoy en día parece algo muy difícil: partidos que no se ponen de acuerdo, problemas internos, que si unos no aprueban los Presupuestos Generales del Estado, que si otros quieren independizarse del país, que si otra no dimite o da explicaciones claras a pesar de las múltiples pruebas de irregularidades en su máster...

Pero un tuitero ha resumido en pocas palabras lo que es, para él, hacer política, y la verdad es que parece mucho más sencillo. Para ello, ha utilizado como ejemplo la relación entre su novia y su gato, que en un principio no se llevaban bien.

"Mi deseo es que mi novia quiera a mi gato. Mi novia odia a mi gato. Mi gato odia a las arañas. Mi novia también odia a las arañas. Hoy le mandé un vídeo a mi novia de mi gato matando una araña. Ahora mi novia y mi gato se llevan bien. Esto, muchachos, se llama hacer política", ha explicado.

La publicación acumula ya más de 9.700 RT y 64.000 'me gustas' en unas horas.