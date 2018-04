Alicia ha sido la ganadora de la primera edición de Maestros de la Costura, después de imponerse a tres nuevos retos, un homenaje a Balenciaga, un vestido de novia en el taller de Pronovias y un diseño para una alfombra roja.

Durante diez semanas Alicia ha llorado, reído y se ha convertido en el foco de algunas críticas de sus compañeros, al despertar dudas sobre si era tan neófita con la aguja como decía en su currículum.

"Es un orgullo decir que soy costurera", ha dicho la ganadora al alzarse con la victoria. Durante este último programa, la aprendiz comentó que "ganar el maniquí de oro es como lograr el Óscar de Maestros de la Costura", un galardón que ha dedicado a su madre.

Esta salmantina, modelo de Pull&Bear y Carolina Herrera, es una apasionada de la costura desde muy joven, pues a los ocho años ya empezó a hacer punto de cruz y a los 15 ya usaba la máquina de coser.

La final ha estado muy reñida para la audiencia entre Alicia y Antonio, que ha perdido la votación en Twitter pero cuyo vestido lleno de transparencias ha dado más de hablar que el de ella. La creación de la ganadora ha sido acusada por algunos de ser sosa y nada adecuada para una alfombra roja.

En cualquier caso, partidarios y detractores, todo el mundo ha pensado lo mismo del vestido de Antonio:

Cristina Pedroche me acaba de pedir el teléfono de Antonio!!! #maestrosdelacostura

Para mi tenía que haber ganado @AntonioCostura ! Su diseño me gustaba muchísimo más, yo ya veía a la Pedroche con el y todo. Además que Antonio es el mejor, como dice @MahiCostura #MaestrosDeLaCostura

#MaestrosDeLaCostura el de Antonio para la Pedroche , ideal . El de Alicia , me lo pondría yo sin dudarlo.

#MaestrosDeLaCostura Menudo tongazo, donde esté el diseño de Antonio, digno de la Pedroche que se quite el "Mariquita Perez" de la pija de Alicia. Antonio para mí hubiera sido el ganador

#MaestrosDeLaCostura Si la modelo que tenía que pasar por esa pasarela hubiera sido la Pedroche, no ganaba Alicia ni de coña. Se supo desde que se quejó del traje de Antonio.

Pueees no sé, el de Alicia es más fino pero no me gusta ni el color, ni el lazo y creo q tiene menos dificultad y al de Antonio le ha faltado un poquito más de tela. Eso sí, es bonito, arriesgado, sexy y + elaborado. La Pedroche se lo pondría fijo. #maestrosdelacostura