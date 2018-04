Que Instagram recurre a pixelar fotos cuando se muestra más de lo habitual no es ningún secreto. De hecho, la red social suele ocultar el pecho femenino cuando aparece completamente al descubierto. Por ello, Daniela Blume ha subido una foto en topless, y ha desafiado a la red social, a la espera de la censura de la imagen.

La sexóloga se muestra con un jersey con el que se cubre la boca y la nariz, con el pecho descubierto, y acompaña la foto con un mensaje claro: "Ojalá esté lo suficientemente censurado para el sistema". La imagen acumula más de 35.700 Me gusta.

35.7k Likes, 609 Comments - Daniela Blume (@danielablume) on Instagram: "Wish that is censored enough for the system"