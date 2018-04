El alegato de un alumno contra el 'caso Cifuentes': "Debo 7.000 euros por estudiar un máster"

David paga 100 euros al mes para pagar un máster que ya tiene. Es una de las más de 12.000 personas afectadas por una deuda de miles de euros tras pedir un préstamo-renta para poder estudiar su máster.

Se trata de uno de los jóvenes que ha ido al programa de La Sexta El Objetivo para contar su experiencia como estudiantes y hablar del caso de las irregularidades en el máster de Cifuentes. "En 2007 salió un préstamo renta para facilitarnos estudiar los másteres. El Gobierno fijó en 22.000 euros anuales la renta para tener que pagarlo. Las condiciones se fueron endureciendo y mi situación es que ha pasado 10 años y tengo que pagar el máster sí o sí. A pesar de que en mi declaración de la deuda me salen 10.000 euros anuales, menos de la mitad de lo que pedían como ingresos", cuenta el joven.

"Así que me encuentro con una deuda para pagar un máster que yo sí que he hecho, yo sí que he ido a clase. Y encima el Trabajo de Fin de Máster a mí me requirió estar en la universidad encerrado meses y meses. Y eso hay que hacerlo. Nosotros pedimos ese préstamo porque no podíamos trabajar y queríamos hacer el máster enteramente", cuenta Romero, que lamenta que tenga que estar "hasta 2028" pagando un máster que ya tiene "como si fuese una hipoteca".

Pincha aquí si quieres ver el vídeo entero.