El tuit de Llamazares que se le vuelve en contra por lo que dice del papel de la izquierda en el procés

El ex coordinador federal de IU Gaspar Llamazares ha generado una intensa polémica en Twitter con su opinión sobre el papel de la izquierda en el procés, que a su juicio se ha alineado con el independentismo al equiparar la "lucha por la libertad frente a los encarcelamientos": "No pueden asimilarse a un Estado represor", reflexiona.

Las palabras de Llamazares han indignado a muchos, que incluso han llegado a calificarle de "acomodado del régimen del 78":

ya no vale el "algo habran hecho", son innocentes de todos los cargos aunque habrá que esperar, justo por culpa de actitudes como esta, no representan a su tiempo

Gaspar, el médico te tiene dicho que cuando te saltes una toma de medicación no dobles la siguiente dosis para compensar la que no te has tomado... porque, si no, la sobredosis te vuelve aún más IGNORANTE de lo que ya eres y hace que no pares de soltar una ESTUPIDEZ tras otra!!!