Rivera: "La carta de Cifuentes es su confesión"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este martes que la renuncia a su máster anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es "una huída hacia adelante" que "confirma que ha habido trato de favor". Reitera su petición de dimisión.

"Si usted ha hecho todo bien y no ha cometido ninguna irregularidad, ¿Por qué renuncia?", ha planteado Aguado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. En su opinión, "están intentando tapar entre todos una presunta trama delictiva que se había fraguado en la universidad para beneficiar a un cargo público".

Aguado señala además que esta "es una manera de proceder bastante habitual en la señora Cifuentes". "Cuando ya no queda más remedio, cuando todo el mundo da por descontado que la universidad le va a retirar el título, se adelanta", señala el portavoz de Ciudadanos, que atribuye la decisión de la presidenta regional a que se ha visto "con el agua al cuello".

Consulta la carta íntegra que Cifuentes ha enviado al rector de la universidad Rey Juan Carlos, en la que renuncia a su polémico máster https://t.co/VtvxiFQaaH — EL PAÍS (@el_pais) 17 de abril de 2018

En su opinión, la renuncia "confirma" las tesis del partido "naranja", que "no han querido conocer los hechos, que no han llegado al fondo del asunto y que lo que quieren es tapar, bien poniendo el ventilador, bien con anuncios como estos, la realidad de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid con una universidad".

"Esto nos ratifica en la exigencia de dimisión y en la petición formal al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que ponga un candidato alternativo. Esta sigue siendo la propuesta a día de hoy y Rajoy sigue arrastrando los pies. La cuenta atrás sigue hacia adelante en esa moción de censura", ha zanjado.

"Su confesión"

Albert Rivera, ha señalado que la renuncia de Cifuentes al máster es "su confesión" y pone en evidencia la "trama delictiva" en la universidad y sus "mentiras reiteradas" para encubrir los delitos. Espera, por tanto, que Rajoy no deje que "se pudra más" el caso y proponga a un presidente interino 'limpio' para acabar la legislatura.

Rivera ha hecho estas afirmaciones a través de su cuenta de Twitter después de que la presidenta de Madrid enviara una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, en la que le comunicaba que renuncia al máster y pide 'disculpas'.

La carta de Cifuentes es su confesión: pone en evidencia la trama delictiva en la universidad y sus mentiras reiteradas para encubrir los delitos. Espero que Rajoy no deje que se pudra más el caso y proponga a un presidente interino limpio para acabar la legislatura. https://t.co/B97cDNV7Bi — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de abril de 2018

Arrimadas exige que el PP designe a un presidente "interino" de la Comunidad de Madrid

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha pedido al PP que designe a un presidente de la Comunidad de Madrid "interino" que sustituya a Cristina Cifuentes hasta la celebración de las elecciones autonómicas.

En una entrevista de Antena 3, ha criticado que Cifuentes "no dio explicaciones, no convenció a nadie e incurrió en contradicciones respecto a lo que ella mismo había dicho", y ha valorado que la renuncia al título anunciada este martes por la presidenta autonómica no aclara la situación.

"Lo que tiene que hacer la señora Cifuentes es dimitir, que el PP ponga a un presidente interino hasta las próximas elecciones y que se acabe la incertidumbre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha insistido la diputada catalana.

Arrimadas ha defendido que Cs pida a los populares un candidato alternativo y, aunque no ha aclarado si apoyarán una moción de censura a la presidenta, ha valorado que "es insostenible que Cifuentes siga al frente de la Comunidad de Madrid". Ha recordado que en Murcia se produjo una situación similar y que el PP reaccionó 'tarde y mal', pero que al final el expresidente Pedro Antonio Sánchez renunció y fue investido Fernando López.

"Si el PP no toma decisiones y quiere poner en peligro el Gobierno de la Comunidad de Madrid, será responsabilidad del PP", ha sentenciado.

Sobre las críticas de los populares a miembros de Cs que hayan podido alterar su currículum, ha pedido no comparar 'decir que se tiene un nivel medio de inglés cuando al final uno no sabe manejar ni para pedir la hora' con una presunta trama que afecta a una universidad pública.

Y es que para Arrimadas, Cifuentes se ha beneficiado de "un trato de favor de una universidad pública en la que el resto de estudiantes tiene que pagar sus estudios".

Sánchez considera insuficiente que Cifuentes renuncie al máster y pide su dimisión

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que le "parecen verosímiles muchas de las cosas que ha dicho" el expresidente andaluz Manuel Chaves en el juicio de los ERE y que no tendría "ningún problema" en que volviera a afiliarse, si no tiene ninguna responsabilidad en los hechos juzgados.

Sánchez ha insistido, en una entrevista en RNE, en su respeto a las decisiones judiciales y en que las responsabilidades políticas de Manuel Chaves y del también expresidente Juan Antonio Griñán "ya fueron dirimidas".

Cospedal la sigue apoyando

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que continúa apoyando a Cifuentes, tras anunciar su renuncia al máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso antes de comparecer ante la Comisión de Defensa, Cospedal ha dicho que la carta de Cifuentes, por la que anuncia su renuncia al máster, está "muy bien fundamentada' y es 'muy explicativa de todo lo ocurrido". Por ello "continúo apoyando" a Cristina Cifuentes, ha añadido Cospedal.