El sorprendente final de la cita a ciegas más sexual de la historia de 'First Dates': '¿A quién me han traído aquí, a Nacho Vidal?'"

"Escúchame, me ha faltado salir corriendo cuando has entrado en el restaurante... he dicho '¿a quién me han traído aquí, a Nacho Vidal?'". Carmen, una enfermera malagueña de 37 años, ha protagonizado en First Dates una cita —totalmente— a ciegas y —totalmente— sexual con Mouad, de 35 años.

Durante la velada, Carmen entró en el juego. Entre ji ji y ja ja, y sin ver nada de nada, la pareja tonteó mútuamente, jugueteó con la comida y soltó frases como "estoy tocando lo que hay en el centro de la mesa... a ver dónde está la tercera pierna".

Frente a la cámara, Mouad percibía que ese "primer paso de energía a través del tacto" le había proporcionado una "sensación muy positiva de amor y cariño"... ya interpretáis vosotros lo que queráis.

Por su parte, Carmen empezaba a dar síntomas de quemazón frente a la cámara con tanto sexo: "A ver, los hombres muchas veces hablan más de lo que hacen. Perro ladrador poco mordedor, habría que verlo", afirmaba.

Sin embargo, en la mesa seguía el juego. Unas pastitas de té servían de excusa para seguir con el tonteo sexual:

- Carmen. Mmmmm... está super rico. - Mouad. ¿Yo? - Carmen. Tú todavía no lo sé. El morito del WhatsApp tiene buena pinta.

Aparentemente, ambos llegaban a tope a la sentencia final. El sexo, aderezado con un poco de sexo y algo de sexo —por si acaso— había monopolizado la cena. Parecía que ambos estaban predestinados a seguir conociéndose y a hacer sus fantasías realidad:

- Mouad. Carmen es una chica divertida, cachonda, y es mi prototipo de cachonda... cachondeo. - Carmen. Pero tú eres mu cachondo, mucho, mucho, mucho... - Mouad. Me puedes dejar tú relajadito.

Y entonces, llegó la hora de concretar. "A mí sí me gustaría conocerla más", aseguró Mouad.

Pero con Carmen, llegó la sorpresa: "No quiero una segunda cita porque Carmen me ha resultado muy chocante en el tema del sexo, está un poco obsesionado. Así como para una cita más para conocernos y tal, no".

Mouad ha ido a mil por hora y Carmen ha tirado del freno de mano #HappyFirstDates https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/K4qNHmWgFO — First dates (@firstdates_tv) 16 de abril de 2018

Pues nada, Mouad: una duchita fría y a dormir ;)

