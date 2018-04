Fallece Barbara Bush, exprimera dama de EEUU, esposa y madre de dos presidentes

La exprimera dama de Estados Unidos Barbara Bush, cuyo estado de salud era delicado durante los últimos días, ha fallecido a los 92 años de edad por causas que aún no han sido divulgadas.

"La antigua primera dama de Estados Unidos y defensora de la alfabetización familiar, Barbara Pierce Bush, falleció el martes, 17 de abril, a la edad de 92 años", ha anunciado el portavoz de la familia Bush, Jim McGrath, en un comunicado.

El pasado domingo, un portavoz de la familia anunció que la esposa del expresidente George H. W. Bush (1989-1993) había decidido no volver al hospital para tratar su estado delicado de salud, que sufría desde hace ya varios años.

Barbara Bush, que además de primera dama era la madre del también expresidente George W. Bush (2001-2009), padecía una obstrucción pulmonar crónica que había afectado a su capacidad cardíaca, lo que le llevó a ser ingresada en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años.

"Barbara Bush fue una primera dama fabulosa y una mujer como ninguna otra, que trajo amor y alfabetización a millones. Para nosotros era mucho más. Mamá nos mantuvo con los pies en el suelo y nos hizo reír hasta el final. Soy afortunado porque Barbara Bush haya sido mi madre", ha declarado George Bush en un comunicado divulgado por la Fundación George W. Bush Presidential Center.

Su cruzada fue la alfabetización

Nacida en Nueva York el 8 de junio de 1925, Barbara Pierce (su nombre de soltera) es una de las dos mujeres en la historia de Estados Unidos junto a Abigail Adams (esposa de John Adams y madre de John Quincy Adams, segundo y quinto presidentes de EEUU) que ha sido esposa y madre de un presidente.

En su país se hizo muy popular como defensora de la alfabetización tanto de jóvenes como de adultos, una causa que sentía muy cercana debido a la dislexia que sufría su hijo Neil y en la que participó de manera activa junto a diversas organizaciones.

La exprimera dama continuó con su cruzada a favor de la alfabetización después de la presidencia de su marido y creó su propia fundación, The Barbara Bush Foundation for Family Literacy, que dio apoyo a organizaciones de todo el país que difundían los hábitos de lectura entre niños y adultos.

El mundo de la política la ha despedido a lo grande:

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4NzyjxqAFM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018

Our statement on the passing of Former First Lady Barbara Bush: pic.twitter.com/MhTVYCL9Nj — Barack Obama (@BarackObama) 18 de abril de 2018

Statement by Nixon daughters: "Barbara Bush and our mother, Pat Nixon, were dear friends for decades. They shared a special commitment in how they embraced the role of First Lady, with heartfelt determination to make positive differences and improvements in the lives of others." — Nixon Foundation (@nixonfoundation) 18 de abril de 2018

The U.S. Secret Service expresses sincere condolences to the family of Mrs. Barbara Bush, the epitome of class and grace during and after her service to our country as First Lady of the United States. pic.twitter.com/VKxYkb0WUB — U.S. Secret Service (@SecretService) 18 de abril de 2018

Always a friend to Canada, Barbara Bush leaves a legacy of dignity, grace, service and devotion to family. Sophie and I send our deepest condolences to Presidents George H.W. and George W. Bush, their family, and to all Americans. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 18 de abril de 2018

Barbara Bush was a remarkable woman. She had grit & grace, brains & beauty. She was fierce & feisty in support of her family & friends, her country & her causes. She showed us what an honest, vibrant, full life looks like. Hillary and I mourn her passing and bless her memory. — Bill Clinton (@BillClinton) 17 de abril de 2018

Former First Lady Barbara Bush was a pillar of strength for her family and was much admired in our country. Both the wife and the mother of a U.S. President, she will be remembered for her service, pragmatism, and strong, kind spirit. — Al Gore (@algore) 18 de abril de 2018

Barbara raised a family of service & character, stood by her beloved husband in the best & worst of times, and spoke her convictions with courage & passion. The great First Lady of our times. Ann and I will profoundly miss her friendship, her compassion, & the twinkle of her eye. — Mitt Romney (@MittRomney) 17 de abril de 2018

