Fernando Torres explica por qué se va del Atlético de Madrid

Fernando Torres sabe que dejar el Atlético es una decisión "correcta" pero "muy dura". Así lo ha explicado en la primera entrevista que ha dado desde que se conoce su salida del club, una de las decisiones más difíciles de su carrera.

"No es que yo no me sienta capaz de seguir, pero veo la situación y veo que todo va a tener menos minutos", ha explicado en el programa El Larguero de la Cadena SER. Además, ha contado que desde que volvió al Atlético de Madrid "siempre" quiso elegir el momento de irse: "Quería despedirme en el campo, no con un comunicado en mitad de un verano".

Porque 'El Niño' cree que la gente siempre se queda con la última imagen que ve: "Queda para siempre y yo no quería la imagen de no jugar nunca, de no estar en las convocatorias, no quería ese momento".

Explica que entiende "que los planes del club pasan porque Diego Costa y Griezmann sean pilares en el futuro y yo lo que no quiero es ser suplente, suplente, suplente...", ha dicho. Tiene ganas de seguir jugando, pero "sobre todo", quiere "salir bien del club".

Su mejor recuerdo, el día de su vuelta De todo lo que recuerda, lo mejor fue su vuelta al Atleti: "Lo viví como cuando te vas de casa muchos años y vuelves a ver a tu familia, a tu gente... Me di cuenta de que el cariño seguía intacto y esa sensación no la puede superar nada".

Volverá al Atlético. O al menos esos son sus planes. Le gustaría estar en un puesto donde "poder mejorar las cosas". Además, ha explicado que le gustaría que Simeone se quedase, así como los "grandes jugadores": "No quiero que se queden, quiero que se quieran queda".

