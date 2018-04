La amarga queja de una periodista de laSexta tras lo que ha ocurrido con Cifuentes

La periodista de laSexta, Ana Gamar, ha escrito un mensaje en Twitter en el que ha denunciado que su compañera Edurne Bárcenas no ha podido preguntar a Cristina Cifuentes durante su comparecencia tras renunciar a su máster.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que "a pesar de la presión mediática, seguimos trabajando" y que "no ha habido ninguna paralización". Además, ha asegurado tener el apoyo de su partido y de Mariano Rajoy y ha dicho que esta a su disposición, por eso no dimite.

"Yo no he cometido absolutamente ninguna irregularidad y he cumplido con todos y cada uno de los requisitos que me puso la universidad", ha defendido.

A pesar de que Cifuentes ha asegurado que "ha dado todas las explicaciones", la periodista de laSexta ha afeado que la política del PP no haya querido responder a su medio.

"Hoy laSextaTV no ha podido preguntar en la rueda de prensa de Cifuentes 🤔. No han dado la palabra a nuestra compañera Edurne Bárcenas pero Cifuentes asegura que ha dado todas las explicaciones", ha escrito.