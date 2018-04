La aplaudida reflexión de Cristina Pardo tras la renuncia de Cifuentes que más se está compartiendo

La renuncia de Cristina Cifuentes a su máster en la URJC sigue trayendo cola. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la noticia del día al afirmar que "no quiere ése máster".

Las redes sociales han hecho sorna del anuncio y han llenado Twitter de bromas renunciando a cosas que no tienen. El político de ERC, Gabriel Rufián, no ha dejado pasar la oportunidad y le ha recordado a Cifuentes que "los regalos no se devuelven".

Además de las reacciones políticas pertinentes, la periodista de laSexta, Cristina Pardo, ha emitido un duro mensaje contra Cifuentes que está arrasando en Twitter.

"Renuncia a algo que no existió para no renunciar al cargo. El delirio, capítulo 5", ha escrito la presentadora de Liarla Pardo.

El tuit es todo un éxito en la red social del pájaro azul, donde tiene más de 7.000 Me gusta y casi 6.000 retuits.

Renuncia a algo que no existió para no renunciar al cargo. El delirio, capítulo 5. https://t.co/F5mtGy8uZd — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 17 de abril de 2018