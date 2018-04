La contundente conclusión de Ana Pastor a los pocos minutos de que Cifuentes renunciara a su máster

Cristina Cifuentes ha renunciado este martes al máster que supuestamente cursó en la Universidad Rey Juan Carlos en una carta enviada al rector, Javier Ramos.

En la carta, la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura: "En primer lugar, no he cometido ninguna ilegalidad. Y, en segundo lugar, he cumplido con los requisitos que la universidad me puso para conseguir dicho título".

Unas palabras que van en la línea argumental de defensa que Cifuentes utiliza desde que el caso saliera a la luz pública: ella no ha cometido ninguna irregularidad y, por tanto, no hay motivo para su dimisión, como le exige la oposición en bloque.

Cifuentes ha anunciado la renuncia a su máster a las 8:11 de la mañana de este martes. 17 minutos más tarde, la periodista Ana Pastor, que dedicó el último programa de "El Objetivo" al caso Cifuentes, ha puesto un tuit que rápidamente se ha convertido en viral con miles de retuits.

Se confirma: nos toman por tontos. — Ana Pastor (@_anapastor_) 17 de abril de 2018

